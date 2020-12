Corona - Tschechischer Premier Babis lässt sich am Sonntag impfen

66-Jähriger könnte erster EU-Staats- und Regierungschef sein - Präsident Zeman will "keine Clownerei vor TV-Kameras" machen

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis lässt sich am Sonntag als einer der ersten in seinem Land gegen das Coronavirus öffentlichwirksam impfen. Gegenüber dem TV-Sender "Nova" bestätigte er am Dienstag, dass er am Tag des europaweiten Impfstarts geimpft werde. Der 66-jährige Babis, der sich in der Vergangenheit zurückhaltend zur Impfung geäußert hatte, könnte damit der erste Staats- bzw. Regierungschefs in der EU sein, der sich impfen lässt. könnte damit der erste Staats- bzw. Regierungschefs in der EU sein, der sich impfen lässt.

Die österreichischen Regierungspolitiker wollen offenbar nicht vorpreschen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach sich am gestrigen Montag in der "ZiB2" für Politikerimpfungen zu Beginn des Starts der Impfungen in der allgemeinen Bevölkerung - also nachdem Risikogruppen und medizinisches Personal sowie Mitarbeiter in Pflegeheimen geimpft wurden - aus.

Babis' frühere Zurückhaltung gegenüber der Impfung war darauf zurückzuführen, dass er sich in der Jugend 1969 einer Operation unterzogen hatte, bei der ihm die Milz entnommen hatten. Deswegen erklärte der tschechische Regierungschef bisher, er müsse wegen der Impfung seinen Arzt konsultieren.

Babis will mit seiner Impfung offensichtlich ein Zeichen für die tschechische Öffentlichkeit setzen, in der die Impfung mit gemischten Gefühlen angenommen wird. Laut Umfragen wollen rund 50 Prozent der Tschechen sich "überhaupt nicht" oder "eher nicht" inmpfen lassen.

Demgegenüber will der tschechische Präsident Milos Zeman (76) mit der Impfung noch abwarten, obwohl er an Diabetes leidet und damit zur Risikogruppe zählt. Zeman erklärte, er lasse sich impfen, allerdings erst nach der ersten und zweiten Impfrunde, in denen Ärzte, Krankenschwestern, die Mitarbeiter des Rettungssystems und die ältesten Bürger geimpft würden. "Dann werde ich mich den anderer Bürger anschließen", so Zeman, er werde mit seiner Impfung "keine Clownerei vor den TV-Kameras" machen.