Corona - Über 10.000 Tote in Polen - Weniger Neuinfektionen

Russland und der Ukraine mit Höchstwerten bei Neuansteckungen

Polen verzeichnet binnen eines Tages 548 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion - so viele wie noch nie. Damit sind dort mittlerweile 10.045 Menschen an oder mit dem Virus gestorben, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Zudem werden 25.571 Neuinfektionen gemeldet. Das sind über 2.000 weniger als bei dem Höchstwert vor einer Woche. In Russland und der Ukraine steigen die Neuinfektionen indes weiter an.

Die Zahl der bestätigten Ansteckungen stieg in Polen auf 691.118. Die steigenden Infektionszahlen belasten zunehmend das Gesundheitssystem. Russland verzeichnet erneut einen Höchstwert bei den Corona-Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden sei die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen um 22.702 auf rund 1,903 Millionen gestiegen und damit so stark wie noch nie, teilen die Behörden mit. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion habe sich um 391 auf 32.834 erhöht.

Die Ukraine meldet am Samstag mit 12.524 Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut einen neuen Höchstwert. Das sind fast 1.000 Ansteckungen mehr als bei dem am Freitag vermeldeten Rekordhoch. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen auf 525.176, wie Gesundheitsminister Maxym Stepanow mitteilt. 9.508 Menschen starben demnach an oder mit dem Virus.