2.800 Personen in Heimquarantäne geschickt

An Österreichs Grenzen und Flughäfen sind im Rahmen der verstärkten Kontrollen zur Eindämmung des Coronavirus am Wochenende über 110.000 Personen überprüft worden. Nach Angaben des Innenministeriums vom Montag wurde dabei etwa 2.100 Personen die Einreise verweigert. Dabei soll es sich vorwiegend um Drittstaatsangehörige gehandelt haben. 2.800 Menschen seien zudem in Heimquarantäne geschickt worden.