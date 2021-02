Corona - Über 35.000 Vorarlberger ließen sich gratis testen

Seit 19. Jänner - 0,45 Prozent an positiven Ergebnissen in der vergangenen Woche

An den sieben permanenten Vorarlberger Teststationen sind seit Inbetriebnahme am 19. Jänner bereits mehr als 35.000 Testungen durchgeführt worden. Das hat die Landespressestelle am Montag bekannt gegeben. Bei 18.972 in der vergangenen Woche getesteten Personen erbrachten die Antigen-Tests in 85 Fällen (ca. 0,45 Prozent) ein positives Ergebnis. Die positiven Befunde wurden mittels PCR-Test nachkontrolliert.

Das Testangebot steht Interessenten gratis zur Verfügung. Anmeldungen können unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet oder über die Hotline 0810 810 600 getätigt werden. Am Montag waren aktuell 9.512 Personen zur Testung angemeldet.