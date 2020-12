Corona- Über acht Millionen Gesundheitschecks an Grenze im Burgenland

Seit Mitte März intensive gesundheitsbehördliche Kontrollen an 68 Grenzübergängen - Doskozil dankt Angehörigen der Bezirksverwaltungsbehörden und des Bundesheeres

Bezirksverwaltungsbehörden und Angehörige des Bundesheeres haben an 68 Grenzübergängen im Burgenland seit Mitte März mehr als acht Millionen Gesundheitschecks durchgeführt, gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag bekannt. Die intensiven gesundheitsbehördlichen Kontrollen erfolgen seit Beginn der coronabedingt verschärften Einreisebestimmungen an den Übergängen zu Ungarn, der Slowakei und Slowenien.

Für den Landeshauptmann sei dies "eine gewaltigen Leistung. Ich danke den Bezirksverwaltungsbehörden und dem Bundesheer für ihren unermüdlichen und konsequenten Einsatz, um die Gesundheitschecks gleichzeitig und reibungslos durchzuführen", stellte Doskozil fest. Auch die Zusammenarbeit mit der Polizei, die die grenzpolizeilichen Kontrollen durchführt, funktioniere einwandfrei.

Die Marke von acht Millionen war am Montag erreicht worden. Exakt 8.000.670 gesundheitsbehördliche Grenzkontrollen seien durchgeführt worden, hieß es Dienstagnachmittag.