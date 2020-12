Rasanter Anstieg setzt Gesundheitssystem stark unter Druck

In Südafrika hat die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von einer Million überschritten. Erst vor neun Tagen waren 900.000 Fälle gemeldet worden. Der rasante Anstieg setzt das Gesundheitssystem des Landes immer mehr unter Druck. Mehrere Krankenhäuser arbeiten nach eigenen Angaben bereits am Rande ihrer Kapazitäten. In Südafrika war unlängst eine neue, ansteckendere Variante des Coronavirus festgestellt worden.