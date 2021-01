Corona - Über Wochenende 110 Neuinfektion in der Steiermark

Sieben-Tages-Inzidenz in Graz und Bezirken Weiz und Leoben am geringsten

In Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Steiermark wurden bis Sonntag um Mitternacht 110 Neuinfektionen registriert, ebenso wie 2.136 aktiv Infizierte sowie über 44.072 Genesene. Dies teilte die Landeskommunikation Steiermark am Montag mit. Über das Wochenende (von 22. bis 24. Jänner) stieg die Anzahl der Verstorbenen um 13 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Dabei handelt es sich zum Teil um Nachmeldungen in das Epidemologische Meldesystem (EMS).

Mit Stand Montag 7.00 Uhr sind in der Steiermark insgesamt 1.544 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In der Sieben-Tages-Inzidenz (pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) hatten die Bezirke Südoststeiermark mit 187 Neuerkrankten und Liezen mit 175 die traurige Spitze inne. Am wenigsten Neuerkrankungen gab es in Graz (81), dem Bezirk Weiz (64) und dem Bezirk Leoben (60).