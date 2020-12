Corona: Umsatzersatz bis Jahresende verlängert

Kurz will "würdevolle Weihnachten"

Die Verlängerung der Schließungen von Gastronomie und Hotellerie wird von finanziellen Hilfen seitens des Staates begleitet, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine Verlängerung des Umsatzersatzes bis Jahresende an. Näheres dazu und zu den Kosten für das Finanzministerium wird in einer zweiten Pressekonferenz am Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Auch für die Kultur, die großteils geschlossen bleibt, soll es weiter Unterstützungen geben.

Die Entspannung bei den Infektionszahlen erfolge "nicht schnell genug". Daher gebe es für Veranstaltungen "bis 7. Jänner keine Perspektive, danach werden wir schauen und in zwei Wochen bekannt geben, wie es weiter gehen kann", so Kogler.

Der harte Lockdown habe Wirkung gezeigt, aber die Infektionszahlen seien noch immer hoch, so dass man nur "sehr behutsam Öffnungsschritte setzen können", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Er appellierte eindringlich an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten und soziale Kontakte auf das notwendigste Minimum zu beschränken. "Die Pandemie ist nicht vorbei, das Virus ist bei uns. Die Ansteckungszahlen sind auf extrem hohen Niveau."

"Perspektivisch werden wir im Sommer zur Normalität zurückkommen, aber bis dahin sind es noch sechs Monate", warnte Kurz. "Die Öffnungsschritte gehen nur mit Einschränkungen und Tests." Das bevorstehende Weihnachtsfest werde anders sein als man es gewohnt sei, "aber es soll würdevoll sein", so Kurz. Man wolle nicht nach Weihnachten wieder in ein exponentielles Wachstum kommen.

Die zweite Welle habe viel mehr Wucht und Dynamik gehabt als die erste, verwies Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) auf die hohen Todeszahlen.