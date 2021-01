UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist gegen das Coronavirus geimpft worden. "Ich bin glücklich und dankbar, die erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten zu haben", schrieb der portugiesische Politiker am Donnerstag auf Twitter. Die Impfung bekam der 71-Jährige in einer Schule im New Yorker Stadtteil Bronx. In New York, wo die Vereinten Nationen ihren Sitz haben, dürfen derzeit unter anderem Menschen ab 65 Jahren geimpft werden.