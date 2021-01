Corona und Krieg machten große Aufbruchstimmung in Armenien zunichte

Armenien-Expertin: Land tief gespalten - Frage was nach Paschinians Abtritt kommt

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Es ist zwei Jahre her, dass Armenien seine "Samtene Revolution" erlebte. Nach wochenlangen Massenprotesten gegen Korruption und Nepotismus kam der Ex-Journalist Nikol Paschinian im Mai 2018 an die Regierungsspitze, mit seinem Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl im Dezember wurde der Machtwechsel besiegelt. Von der großen Aufbruchstimmung, die der Hoffnungsträger damals entfachte, ist heute nichts mehr zu spüren. Zuerst kam die Corona-Pandemie, dann der Krieg.

Seit Wochen gehen Menschen in Armenien auf die Straße, um den Rücktritt des Regierungschefs zu fordern. Paschinian wird für die Niederlage im Krieg gegen das Nachbarland Aserbaidschan und die Wirtschaftskrise im Land verantwortlich gemacht. In dem sechswöchigen Krieg um die seit langem umstrittene Region Berg-Karabach zwischen 27. September und 9. November holte sich das von der Türkei unterstütze Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Insgesamt 4.700 Menschen starben bei den Kämpfen auf beiden Seiten, rund 90.000 Armenier flüchteten aus den umkämpften Gebieten.

"Jeden Tag ab 17 oder 18 Uhr gibt es weiterhin Demonstrationen im Zentrum von Jerewan", sagt die Salzburger Armenien-Expertin Jasmin Dum-Tragut, die vor zehn Tagen aus Armenien zurückgekehrt ist, bei einem Pressegespräch der Caritas. Der Protest zeige sich aber nicht nur bei den Kundgebungen der Bürger auf der Straße sondern auch in den sozialen Medien. "Das Niveau der gegenseitigen Beschimpfungen zwischen Anhängern der Opposition und Paschinians dort ist fast beschämend und zum Teil unter der Gürtellinie", so die Armenologin von der Universität Salzburg.

Noch vor einem Jahr war der politische und wirtschaftliche Aufschwung in dem kleinen und armen Land im Südkaukasus spürbar. Dann kam der wirtschaftliche Einbruch infolge der Corona-Pandemie. Kaum hatte sich die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation über den Sommer gebessert, begann der Krieg in der Unruheregion Berg-Karabach, erzählt die Chefin von Caritas Armenien, Anahit Gevorgyan.

Heute ist das Land tief gespalten. Von der überwältigenden Zustimmung von über 70 Prozent, die der Ex-Journalist mit seinem Bündnis Mein Schritt vor zwei Jahren noch erhalten hatte, ist nicht mehr viel übrig. Wichtige Persönlichkeiten sowie die Kirche hätten sich mittlerweile vom Regierungschef abgewandt, sagt die Armenien-Expertin Dum-Tragut. Hohe Kleriker forderten Paschinian zum Rücktritt auf und verweigerten gemeinsame Auftritte. Auch die wichtige Diaspora - Schätzungen zufolge leben rund sieben Millionen Armenier im Ausland, während in Armenien selbst nur knapp drei Millionen Menschen wohnen - sei ähnlich geteilt wie die Bevölkerung in Armenien, sagt Dum-Tragut. Mehrheitlich würde auch die Diaspora gerne eine neue Regierung sehen, eine gewaltsame Absetzung Paschinians aber nicht wünschen.

Die Expertin geht davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis der angeschlagene Regierungschef seinen Hut nimmt. "Die Frage ist aber, was kommt, wenn er weg ist", sagt Dum-Tragut. Es gebe noch keine neue politische Riege. Dafür seien die zweieinhalb Jahre seit der Samtenen Revolution einfach zu kurz gewesen.

2018 hatten wochenlange Massenproteste zu einem friedlichen politischen Umbruch geführt. Bei der ersten international als fair und frei bewerteten Wahl übernahm das aus der Protestbewegung hervorgegangene Bündnis Mein Schritt von Paschinian mit absoluter Mehrheit ausgestattet die Macht. Die Republikanische Partei, die bis dahin seit 1995 die Machthebel in der Hand gehabt hatte, flog aus dem Parlament.

"Es wäre wichtig, dass es bald Wahlen gibt noch in diesem Jahr, aber die Situation ist zu angespannt, es gibt zu viele Baustellen mit der Aufarbeitung des Krieges, den wirtschaftlichen und humanitären Problemen", sagt die Expertin. Die große innenpolitische Frage in Armenien sei nach dem Krieg, wie der kleine und arme Staat als unabhängiges Armenien weiterexistieren solle. Das Drei-Millionen-Einwohner-Land im Südkaukasus ist mit den Nachbarn Aserbaidschan und Türkei verfeindet und deshalb auf ein Bündnis mit Russland angewiesen. Die Abhängigkeit von Russland, mit dem auch wirtschaftlich enge Verbindungen bestehen, hat sich durch den jüngsten Krieg noch verstärkt, was in der Gesellschaft durchaus kritisch gesehen werde.

Größte Herausforderungen für die Regierung seien die Frage der Flüchtlinge aus den nun von Aserbaidschan besetzten Gebieten und die schwierige Frage der Grenzziehung. "Es gibt Dörfer, die plötzlich geteilt sind oder Menschen, die durch die Grenze nicht mehr zu ihren Feldern kommen", sagt Dum-Tragut.

Die verlorene politische Legitimität in der Bevölkerung könnte Paschinian auch auf diplomatischer Bühne Schwierigkeiten bereiten, meint die Armenologin. Wenn die USA sich wieder aktiver einbringen werden oder auch die EU, dann könnte sich die Frage stellen, ob die ausländischen Regierungen mit einem Regierungsoberhaupt sprechen wollen, der von einem Teil der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird.

(Alternative Schreibweisen: Paschinjan, Pashinyan)

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *