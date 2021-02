Corona - Ungarn: Opposition lehnt Verlängerung des Notstandes ab

Schwere Vorwürfe gegen Orban-Regierung

Die ungarische Opposition hat am Dienstag die Verlängerung des Pandemie-Notstandes um weitere 90 Tage abgelehnt. Kommende Woche soll darüber im Parlament entschieden werden. In der Parlamentsdebatte am Dienstag betonten die Sozialisten (MSZP), der Verlängerung nicht zuzustimmen, da die Regierung mit ihrem Verhalten die Krise nur weiter vertiefen würde.

Laut der Demokratische Koalition (DK) hat die Regierung die Kontrolle über die zweite Pandemie-Welle verloren. Auch die rechtsradikale Jobbik-Partei verweigert ihre Zustimmung, da die Regierungspartei Fidesz das bisherige Mandat nur zum weiteren Ausbau ihrer Übermacht nutzte. Auch die Grünen LMP kündigten ihr Nein zur Verlängerung des Notstandes an. Angesichts der Zwei-Drittel-Mehrheit von Fidesz scheint eine Verlängerung des Notstandes jedoch wohl sicher.

Premier Viktor Orban hatte auf die Verlängerung des Pandemie-Notstandes gedrängt, da die Abschwächung der zweiten Corona-Welle ins Stoppen geraten sei. Wegen der auftretenden gefährlicheren Virusmutationen könnte erneut eine steigende Tendenz erfolgen, erklärte Orban am Montag im Parlament.