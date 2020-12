Corona - Ungarn setzt Ausgangssperre am Heiligen Abend aus

Landeverbot für Flüge aus Großbritannien

Am Heiligen Abend wird in Ungarn laut Regierungsentscheidung die Ausgangssperre bis in die Früh des 25. Dezember ausgesetzt. Das wurde am Montag bei der Pressekonferenz des Krisenstabes in Budapest bekanntgegeben. Zugleich bleibt jedoch die Regel bestehen, das sich maximal zehn Personen an einem Ort aufhalten dürfen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht einberechnet werden.

Außerdem hat die ungarische Regierung angesichts der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien verhängt. Ungarn ist weiter im Lockdown, mit nächtlicher Ausgangssperre, geschlossenen Restaurants, Hotels, Museen, Sport vor leeren Rängen und Silvester auf Sparflamme. Die Grenzschließung war bis zum 1. Februar 2021 verlängert worden.

Die Zahl der Covid19-Neuinfizierten in Ungarn stieg in den vergangenen 24 Stunden um 2.141 an. 183 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus, 7.097 Personen befinden sich im Spital, 517 werden künstlich beatmet. In Quarantäne waren 32.486 Personen, über 2,52 Millionen Tests wurden bisher durchgeführt.