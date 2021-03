Corona - Ungarn verschärft Maßnahmen bis 22. März

Rekordzahlen bei Neuinfizierten und Pandemie-Opfern - strengere Maßnahmen für Grenzübertritte im Personenverkehr

Wegen des Anstiegs der Neuinfektionen und Todesopfer werden die Maßnahmen in Ungarn vom 8. bis 22. März verschärft, kündigte Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag an. Der Handel wird geschlossen, ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken und Tankstellen. Auch alle Dienstleistungen werden eingestellt, bis auf jene im privaten Gesundheitswesen. Maskenpflicht im Freien wurde landesweit angeordnet.

Volksschulen und Kindergärten bleiben bis 7. April geschlossen. In den anderen Bildungseinrichtungen geht der Online-Unterricht weiter. Parks bleiben offen, Sport im Freien ist erlaubt. Sportliche Wettkämpfe dürfen nur ohne Zuschauer durchgeführt werden. Alle Arbeitgeber sollen, wenn möglich, Homeoffice genehmigen.

Laut Gulyas sollen auch strengere Maßnahmen für Grenzübertritte im Personenverkehr gelten. Der Transitverkehr bleibt unverändert erlaubt. Ab 22. März könnte es stufenweise eine Öffnung geben, wenn die Bürger die Maßnahmen einhalten. Schon bisher waren Hotels, Gastronomie und Kultureinrichtungen geschlossen. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20.00 und 5.00 Uhr.

In den vergangenen 24 Stunden wurden mit 6.278 Neuinfektionen und 152 Toten Rekordzahlen für heuer gemeldet. Ungarn habe eine der höchsten Reproduktionszahlen in Europa, betonte der Minister, und unterstrich die Bedeutung der Impfungen. Bisher erhielten rund 785.000 Bürger zumindest die erste Impfung gegen das Virus. Aktuell stehen in Ungarn fünf Impfstoffe zur Verfügung: Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V aus Russland und Sinopharm aus China. Die beiden letzteren wurden noch nicht von der EU-Behörde EMA zugelassen.