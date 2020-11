Corona - Ungarns Regierung legte Impfstrategie fest

13.000 Impfzentren angekündigt - Anmeldung per Brief oder Internet

Auch Ungarn hat seine Corona-Impfstrategie festgelegt, verkündete Premier Viktor Orban am Freitag im Staatsrundfunk. Ab kommender Woche sollen die Bürger per Brief oder via Internet ihren Anspruch auf eine Covid-Impfung in einem Vorregister anmelden können. Wer sich dort registriert, könne unter den ersten sein, die zu einer Impfung kommen, sobald eine Vakzine zur Verfügung steht, betonte Orban.

Die Registrierung diene zugleich dazu, die Nachfrage nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 auszuloten. Nach den bisher ausgearbeiteten Plänen können sich die Ungarn bei ausreichend vorhandenem Impfstoff auf freiwilliger Basis impfen lassen. Es wurden zudem 13.000 Zentren für die Massenimpfung nominiert.

Orban hatte bereits im Vorfeld erklärt, Ungarn habe rund zwölf Millionen Impfstoff-Dosen reserviert. Hinzu kämen noch Vakzine aus China, Russland und eventuell aus Israel.

Am Freitag verzeichneten die Behörden einen Rekord an Covid-Opfern. In den vergangenen 24 Stunden starben 135 Menschen in Verbindung mit dem Virus. Weiter wurden 6.393 Neuinfizierte verzeichnet. 7.591 Menschen befanden sich im Spital, 647 mussten künstlich beatmet werden. In Quarantäne sind 49.549 Personen. Bisher wurden insgesamt 1,6 Millionen Tests durchgeführt.