Corona - UNHCR warnt vor Armut subsidiär schutzberechtigter Familien

Situation durch Pandemie noch einmal verschärft - Gleichstellung mit anderen Gruppen gefordert

Das UN-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR warnt vor vermehrter Armut unter subsidiär schutzberechtigten Familien wegen der Coronakrise. Bereits davor sei diese Personengruppe stark armutsgefährdet gewesen, doch durch die Pandemie habe sich die Situation von vielen Betroffenen nochmals verschärft, hieß es am Montag in einer Aussendung. Das Flüchtlingshochkommissariat fordert daher die Gleichstellung mit anderen Gruppen.

Subsidiär Schutzberechtigte können aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und Gewalt viele Jahre nicht in ihre Heimat zurück. Sie sind also meist in einer ähnlichen Situation wie Flüchtlinge und haben daher in Österreich Schutz erhalten. In vielen Rechtsbereichen seien sie Flüchtlingen und anderen in Österreich legal aufhältigen Personengruppen gegenüber aber deutlich schlechter gestellt, betont das UNHCR.

"Wenn subsidiär Schutzberechtigte, wie leider so viele Menschen in der aktuellen Krise, ihre Arbeit verlieren, verlieren sie gleichzeitig ihren Anspruch auf Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld", so Christoph Pinter, Leiter von UNHCR Österreich. Familien mit geringen Einkommen würden sogar doppelt getroffen, weil sie auch keine Unterstützung aus der Sozialhilfe erhalten.

Im Sinne der bestmöglichen und vor allem auch nachhaltigen Integration appelliert UNHCR daher, subsidiär Schutzberechtigte sowohl beim Bezug von Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld als auch bei der Sozialhilfe mit Flüchtlingen gleichzustellen und die einschlägigen Gesetze rasch entsprechend anzupassen.