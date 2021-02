Corona - Uni Salzburg startet Befragung von Kindern und Jugendlichen

Umfrage "Jetzt sprichst du" erhebt Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihr Leben und Wohlbefinden

Kinder und Jugendliche sind durch die coronabedingten Einschränkungen des Alltags besonders belastet, psychische Auffälligkeiten nehmen in dieser Altersgruppe zu. Mit "Jetzt sprichst du" will die Uni Salzburg die Betroffenen direkt befragen, wie es ihnen mit der Corona-Situation geht. Erste Rückmeldungen zeigen laut Studienleiter Manuel Schabus, dass sie zum Teil sehr verängstigt sind, Schule und Freunde vermissen, sich weniger bewegen und viel Zeit vor dem Handy verbringen.

Gerade die Jüngsten würden durch die Auswirkungen der Pandemie ausgebremst und in ihrer Entwicklung gehemmt, betont Schabus in einer Mitteilung. Gleichzeitig würden die Meinungen, Stimmungen und Gefühle dieser Gruppe in der öffentlichen Diskussion nicht genug beachtet. "Diese Stimmen müssen endlich gehört werden", so sein Appell gegenüber der APA. "Jetzt sprichst du" richtet sich an Mädchen und Burschen im Volksschulalter bis hin zu Jugendlichen, die Umfrage wird bis voraussichtlich Anfang März online sein.

(S E R V I C E - Umfrage unter www.JetztSprichstDu.com)