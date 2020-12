Corona - UNICEF startet bisher größten Spendenaufruf

5,3 Mrd. Euro Nothilfe bis Ende nächsten Jahres notwendig

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) hat am Donnerstag seinen bisher größten Spendenaufruf zur Notfallfinanzierung gestartet. 6,4 Milliarden US-Dollar (5,3 Mrd. Euro), und damit um 35 Prozent mehr als für 2020 ursprünglich beantragt, seien notwendig, um bis Ende 2021 300 Millionen Menschen mit lebenswichtiger Hilfe und Dienstleistungen zu erreichen.

Der gestiegene Bedarf sei Ausdruck des "weltweit wachsenden humanitären Bedarfs" inmitten lang anhaltender Krisen und der Corona-Pandemie, so UNICEF in einer Aussendung. "Wenn eine verheerende Pandemie mit Konflikten, Klimawandel, Katastrophen und Vertreibung zusammentrifft, können die Folgen für Kinder katastrophal sein", so die UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore.

Fore warnte vor einem "Kinderrechtsnotstand, bei dem Covid-19 und andere Krisen zusammenkommen, und somit Kinder ihrer Gesundheit und ihres Wohlergehens berauben". Diese beispiellose Situation erfordere eine "ähnlich beispiellose Reaktion".