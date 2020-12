Corona - Unmut in Italien wegen Beschränkungen von Reisefreiheit

Premier Conte stellt bei Pressekonferenz am Mittwochabend seine Anti-Covid-Maßnahmen vor

Wegen der noch hohen Corona-Infektionszahlen werden viele Italiener zu Weihnachten und Neujahr nicht zur traditionellen Familienfeier reisen können: Die Regierung erließ strikte Reisebeschränkungen für die Tage zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Jänner. So sind Reisen zwischen den Regionen außer in ganz wenigen Ausnahmefällen verboten. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Jänner darf man sogar die eigene Wohngemeinde nicht verlassen.

Die Einschränkungen lösten Protest aus. Es sei unannehmbar, dass die Italiener zu Weihnachten nicht ihre Wohngemeinde verlassen können, um Eltern oder Kinder zu besuchen, protestierte der lombardische Präsident, Attilio Fontana. 25 der 35 Senatoren der Regierungspartei PD (Partito Democratico) richteten einen Appell an die Regierung, damit über Weihnachten Reisefreiheit in den Gemeinden zugelassen werde. Man dürfe ältere Verwandte über Weihnachten nicht allein lassen.

Regierungschef Giuseppe Conte plant am Donnerstagabend (20.15 Uhr) eine Pressekonferenz, bei der er die neue Anti-Covid-Verordnung vorstellen will. In seiner Verordnung wird unter anderem nachdrücklich empfohlen, keine Menschen zu empfangen, die nicht im eigenen Haushalt leben. Für aus dem Ausland Einreisende soll ab dem 20. Dezember eine zehntägige Quarantänepflicht gelten. Reisen zwischen den Regionen sollen nur für gesundheitlich notwendige Fahrten sowie für den Weg zur Arbeit möglich sein. Restaurants sind über die Weihnachtsfeiertage offen, allerdings nur bis 18 Uhr. Wer in Hotels übernachtet, darf abends nicht in den Restaurants speisen.

Bis 7. Jänner soll mit Ausnahme der Volksschulen Fernunterricht angeboten werden. Danach sollen alle Schüler in die Klassen zurückkehren, beschloss die Regierung. In ganz Italien bleibt die seit Anfang November geltende Ausgangssperre von 21. Dezember bis 6. Jänner in Kraft. Skigebiete werden erst am 7. Jänner wieder öffnen. Kreuzfahrten sind verboten.

Angesichts der sinkenden Infektionszahl wird Gesundheitsminister Roberto Speranza eine zusätzliche Verordnung unterzeichnen, wonach ab Sonntag alle Regionen "gelb" eingestuft werden. Das ist das geringste Risiko. Damit können überall die Geschäfte wieder öffnen. Lokale werden ab nächster Woche bis 18.00 Uhr offen halten dürfen.

Die Regierung hält an der Einteilung Italiens in drei Risikozonen fest. Dieses Anfang November eingeführt "Ampelsystem" habe Erfolge gebracht, meinte Gesundheitsminister Speranza. Die Verordnung muss noch den Präsidenten der Regionen vorgelegt werden. Sie soll dann von Premier Giuseppe Conte unterzeichnet und am Freitag in Kraft treten.