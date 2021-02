Der republikanische Abgeordnete Ron Wright ist nach einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Montag mit. Der 67-jährige Abgeordnete aus Texas war laut US-Medien seit Jahren wegen einer Krebserkrankung in ärztlicher Behandlung gewesen. Zuvor war Ende Dezember der bei der US-Wahl am 3. November gewählte republikanische Abgeordnete Luke Letlow aus Louisiana nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.