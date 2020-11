Corona - US-Behörden meldeten mehr als 157.000 Neuinfektionen

Mehr als 170.000 Tote in Brasilien

Die US-Seuchenzentren CDC haben am Dienstag 157.531 Neuinfektionen und 1.058 weitere Todesfälle bekanntgegeben. Damit sind in den USA insgesamt 12,3 Millionen Infektionen und 257.016 Tote verzeichnet. In Brasilien starben unterdessen mehr als 170.000 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Erkrankung Covid-19. Allein am Dienstag wurden 630 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der bekannten Neuinfektionen liegt bei 31.100.

Brasilien ist mit 6,1 Millionen registrierten Coronafällen das Land mit den dritthöchsten Fallzahlen nach den USA und Indien.