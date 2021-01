Corona - US-Infiziertenzahl nähert sich der 20-Millionen-Marke

Nach Reuters-Berechnungen am Donnerstag mindestens 230.175 Neuansteckungen

In den USA haben sich nach Reuters-Berechnungen am Donnerstag mindestens 230.175 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle stieg damit auf 19,91 Millionen. Die Zahl der Todesopfer stieg um mindestens 3.625 auf 345.914.

Die zuerst in Großbritannien nachgewiesene, ansteckendere Variante des Coronavirus breitet sich unterdessen in den USA weiter aus. Nach Kalifornien und Colorado sei sie nun in Florida nachgewiesen worden, teilte die Gesundheitsbehörde des US-Staates mit. Reisen des Betroffenen seien nicht bekannt.