Corona - US-Kongress verlangt Unterlagen zu Regierungs-Einfluss

Ermittlungen über politischen Einfluss auf wissenschaftliche Arbeit der US-Seuchenbehörde CDC

Ein US-Kongressausschuss verlangt vom Gesundheitsminister und dem Leiter der Seuchenbehörde CDC Unterlagen zum Vorwurf der politischen Einflussnahme auf Maßnahmen gegen das Coronavirus. Minister Alex Azar und CDC-Chef Robert Redfield hätten bis zum 30. Dezember Zeit, einem Sonderausschuss des Repräsentantenhauses die relevanten Dokumente auszuhändigen, erklärte der Vorsitzende Jim Clyburn am Montag.

Die bisherigen Ermittlungen hätten gezeigt, dass "die Bemühungen, die wissenschaftliche Arbeit am CDC zu beeinträchtigen, weitaus umfangreicher und gefährlicher waren als bisher bekannt", schrieb der Demokrat. Eine Stellungnahme des Ministeriums oder der CDC lagen zunächst nicht vor.

Die Forderung des Ausschusses steht unter Strafandrohung, nachdem Clyburn zufolge Bitten um die Unterlagen im September nicht befolgt worden waren. Nach seiner Darstellung versuchten von Präsident Donald Trump ernannte Mitarbeiter in einem Zeitraum von vier Monaten in 13 Fällen wissenschaftliche Berichte abzuändern oder ganz zu blockieren. "Hochrangige Mitarbeiter des Ministeriums und der CDC haben diese Bemühungen nicht nur toleriert, sondern in einigen Fällen unterstützt", hieß es weiter. Zudem seien Mitarbeiter der CDC unter Druck gesetzt worden. Trump hat im Kampf gegen das Virus wiederholt eine andere Position als die Experten eingenommen.