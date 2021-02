Corona - Vatikan bekräftigt Anti-Corona-Regeln für Ostern

Zentrale Gottesdienste sollen auch medial übertragen werden

In der katholischen Kirche sollen die Gottesdienste der Kar- und Ostertage weltweit auch in diesem Jahr pandemiebedingt unter Berücksichtigung der Corona-Situation und etwaiger Schutzvorgaben in den jeweiligen Ländern gefeiert werden. In einer am Mittwoch veröffentlichten Note der vatikanischen Gottesdienstkongregation erinnert diese an ein entsprechendes Dekret vom 25. März 2020. Die weltkirchlichen Leitlinien aus den ersten Wochen der Pandemie seien auch heuer gültig.

Vor allem in jenen Regionen, wo Gläubige noch nicht wieder in die eigene Kirche gehen können, sollen die zentralen Gottesdienste mit dem jeweiligen Bischof medial übertragen werden. Verzichtet wird auf Prozessionen im Freien am Palmsonntag und die Chrisam-Messe vom Gründonnerstag könne auf ein anderes Datum verlegt werden, heißt es im Schreiben von Kardinal Robert Sarah, Präfekt der Gottesdienst-Kongregation, am Mittwoch. Bei der Abendmahls-Messe am Abend des Gründonnerstag entfallen die Fußwaschung und die Prozession mit dem Allerheiligsten am Ende der Messe. Bei der Kreuzverehrung am Karfreitag soll nur der Priester das Kreuz küssen.