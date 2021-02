Corona - Vatikan droht Impfverweigerern mit Sanktionen

Auch Kündigung möglich

Der Vatikan droht seinen Mitarbeitern im Falle einer Impfverweigerung mit Konsequenzen. Zwar gilt im Kirchenstaat keine Impfpflicht, Mitarbeitern, die die Impfung ohne gesundheitliche Gründe verweigern, drohen aber Sanktionen bis hin zur Kündigung, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Vatikan auf seiner Webseite veröffentlicht hat.

Mitarbeitern, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht immunisieren lassen können, könnten bei gleichem Gehalt andere berufliche Aufträge auf niedrigeren Niveaus zugeteilt werden, heißt es in dem Dekret. Wer keine Maske trägt, muss im Vatikan mit einer Geldstrafe von 25 Euro rechnen. Wer sich nicht an die Quarantänepflicht hält, dem droht eine Strafe von 1.500 Euro. Die Gendarmerie des Kleinstaates kontrolliert die Einhaltung der Anti-Covid-Maßnahmen.

Papst Franziskus erhielt vor zwei Wochen die zweite Dosis Impfstoff gegen das Coronavirus. Die erste Dosis hatte er am 13. Jänner erhalten. Bis zu 10.000 Personen sollen im Vatikan im Zuge der laufenden Impfkampagne geimpft werden. Papst Franziskus hatte zuletzt in einem Interview mit dem italienischen TV-Sender "Canale 5" betont, es sei eine "moralische Pflicht", sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Auch der emeritierte Papst Benedikt XVI., der in einem Kloster im Vatikan lebt, wurde bereits geimpft.