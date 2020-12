Corona - Vatikan spendete Ostkirchen rund 10 Mio. Euro an Hilfen

"Zeichen der Hoffnung in dieser schrecklichen Zeit"

Der von Papst Franziskus im April angesichts der Corona-Krise eingerichtete Sonderfonds des Vatikans für die katholischen Ostkirchen hat im Jahr 2020 Projekte mit insgesamt 9,5 Millionen Euro unterstützt. Nach Angaben des Portals "Vatican News" (Mittwoch), wurden damit Initiativen in 21 Ländern zur Überwindung der Gesundheitskrise und auch der damit verbundenen sozialen Folgen unterstützt.

Der Präfekt der zuständigen Ostkirchen-Kongregation, Leonardo Sandri, sprach von einem "Zeichen der Hoffnung in dieser schrecklichen Zeit", die damit gegeben werden solle. Was die Hilfe an die Bedürftigen im Osten betrifft, herrsche Einigkeit zwischen den verschiedenen Institutionen und der Kongregation. "Um aus dieser Situation herauszukommen, brauchen wir nur eines zu tun: Wir müssen geben", betonte der Kardinal.