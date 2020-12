Corona - Vatikan will seine Angestellten Anfang 2021 impfen

Geplant ist Impfung mit Impfstoff der Pharmafirmen Biontech/Pfizer

Der Vatikan plant, seine Angestellten in den ersten Monaten des kommenden Jahres gegen das Coronavirus impfen zu lassen. In einem vom Substituten des Staatssekretariats Edgar Pena Parra unterzeichneten Schreiben, das der Nachrichtenagentur Kathpress vorliegt, wird derzeit abgefragt, wer von den Angestellten und deren Angehörigen sich impfen lassen will. Dies könne geschehen, sobald der Impfstoff von der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA approbiert sei.

Geplant ist eine Impfung mit dem Impfstoff der Pharmafirmen Biontech/Pfizer. Wer sich impfen lassen möchte, muss sich bis zum 21. Dezember per Formular beim vatikanischen Gesundheitsamt melden. In dem Schreiben empfiehlt Pena Parra die Impfung den Vatikan-Angestellten mit Nachdruck, "nicht nur zum Schutz der eigenen Gesundheit, sondern auch der von anderen Personen".

Von italienischen Behörden sind bisher keine konkreteren Pläne für Impfungen bekannt. Zudem hatte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza vor Wochen gesagt, die Regierung habe Impfdosen bei dem Unternehmen Astra Zeneca vorbestellt; dieses hatte zuletzt Verzögerungen bei seinen Testungen hinnehmen müssen.