Corona - Vermehrt Aufrufe zum Präsenzunterricht in Slowenien

Proteste gegen lange Schulschließungen - Schüler wollen Video-Unterricht boykottieren - Misstrauensantrag gegen Bildungsministerin

In Slowenien, wo die Schulen wegen der Corona-Pandemie für einen Großteil der Schüler mehr als drei Monate geschlossen sind, weiten sich die Proteste dagegen immer weiter aus. Rufe nach einer Rückkehr aller Schüler zum Präsenzunterricht mehren sich. Für kommenden Dienstag haben Schüler der Sekundarstufe 2 einen landesweiten Boykott des Video-Unterrichts angekündigt, wie slowenische Medien berichteten.

Die Schülerinitiative "Wie fordern Schule" setzt sich etwa für eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ein und stellt sich damit gegen das Bildungsministerium. Das Ministerium habe in den letzten Monaten nichts unternommen, um die Schulöffnung wieder zu ermöglichen, lautet die Kritik. Die Initiative fordert, dass spätestens mit 1. März zumindest für Maturanten wieder der Präsenzunterricht beginnt.

Nach Einschätzung der Initiative werden sich nächste Woche zwischen 10.000 und 15.000 Schüler am Boykott beteiligen. Insgesamt gibt es in Slowenien rund 73.900 Schüler der Sekundarstufe 2. Vom Präsenzunterricht sind allerdings auch nicht alle begeistert: Laut einer Umfrage, an der sich 15.000 Schüler beteiligten, wünschen sich lediglich 55 Prozent eine Rückkehr in die Schulen.

Proteste gegen die Schulschließungen gab es bereits in mehreren slowenischen Städten. In einigen Regionen kehrten vergangene Woche die Schüler der ersten drei Klassen der Pflichtschule, die in Slowenien neun Jahre dauert, wieder zum Präsenzunterricht zurück. Auch Kindergärten wurden geöffnet. Nach nur vier Tagen mussten die Schulen wegen einer Verschlechterung der epidemiologischen Situation in zwei Regionen aber wieder schließen, woraufhin die Eltern auf die Straße gingen und ebenfalls eine Öffnung der Schulen für alle Schüler forderten.

Auch die Vereinigung der Pflichtschulleiter setzt sich mittlerweile für einen landesweiten Präsenzunterricht für die ersten drei Klassen ein. Ungeachtet der epidemiologischen Situation in einzelnen Regionen könnten mit Tests und Schutzmaßnahmen sichere Bedingungen für den Unterricht geschaffen werden, so die Vereinigung. Eine Entscheidung der Regierung über mögliche Lockerungen in der nächsten Woche soll am Nachmittag getroffen werden.

Unter anderem wird die zu lange Schließung der Schulen und Kindergärten auch der Bildungsministerin Simona Kustec in einem Misstrauensantrag zur Last gelegt. Vier Oppositionsparteien hatten den Antrag am Mittwoch eingereicht. Sie kritisieren die Ministerin für ihre "unprofessionelle und schädliche Politik" diesbezüglich.

Die Oberstufe der Pflichtschule und die Sekundarstufe 2 hat seit 19. Oktober 2020 ununterbrochen Fernunterricht. Die Unterstufe der Pflichtschule war seit 9. November 2020 zu Hause, bis für jüngere Schüler (1. bis 3. Klasse) in mehreren Regionen am 26. Jänner 2021 wieder der Präsenzunterricht startete.