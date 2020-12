Corona - Viel Andrang und viele Infizierte bei oö. Feiertagstests

1,7 Prozent Positive am ersten Vormittag - Kapazitäten weiter aufgestockt, neuerliche Erhöhung im Gespräch - Kapazität bisher von ursprünglich 2.500 auf 11.100 Tests pro Tag erhöht

Wegen des Ansturms auf die Gratistests vor den Feiertagen weitet das Land Oberösterreich die Kapazitäten neuerlich aus. Mit Stand Sonntagabend hatten sich 18.000 Leute angemeldet. Bis Montagmittag waren von 3.083 Tests 53 nicht bestimmbar und 50 positiv. Das entspricht einer bisherigen Infizierten-Rate von 1,7 Prozent - deutlich mehr als bei den Massentests von 11. bis 14. Dezember, wo weniger als 0,4 Prozent positiv waren.

Die Termine für die kostenlosen Antigentests gingen weiterhin weg wie die warmen Semmeln. Bereits am Sonntag waren die Kapazitäten um zusätzliche Teststraßen an den Standorten Vöcklabruck, Bad Leonfelden, Ried im Innkreis und Schlierbach erhöht und in Linz ein zusätzlicher Standort im Design-Center Linz geschaffen worden. Ab Dienstag kommen mit Wels (Messehalle 20) und Steyr (Stadthalle Tabor) zwei weitere Standorte hinzu und im Design-Center wird ebenso wie in der Berufsschule 8 in Linz die Zahl der Teststraßen noch einmal aufgestockt.

Insgesamt wurden die Kapazitäten damit von ursprünglich 2.500 auf 11.100 Tests pro Tag erhöht. Zudem laufen Gespräche mit Partnern, um das Angebot gegebenenfalls noch einmal ausweiten zu können, teilte das Land mit.

(S E R V I C E - Anmeldungen für die Standorte Bad Leonfelden, Ried im Innkreis, Schlierbach, Vöcklabruck und Berufsschule 8 in Linz unter https://ooe.testet.at, für das Design Center unter www.linz.at/massentest und für die Standorte Wels und Steyr unter https://oesterreich-testet.at/)