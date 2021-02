Corona - Viele Fälle britischer Mutation im Bezirk Hermagor

Behörde berät am Nachmittag, ob zusätzliche Maßnahmen verhängt werden

Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz im Kärntner Bezirk Hermagor nach wie vor sehr hoch ist, war für Montagnachmittag eine Besprechung geplant, ob schärfere Eindämmungsmaßnahmen verhängt werden. Bezirkshauptmann Heinz Pansi sagte auf APA-Anfrage, die im österreichweiten Vergleich höchste Inzidenz sei wohl auf die britische Virusmutation zurückzuführen.

Bei 493 lag am Montag die Sieben-Tages-Inzidenz für den Bezirk Hermagor. Die hohe Zahl relativiert sich etwas, wenn man bedenkt, dass der Bezirk gerade einmal 18.435 Einwohner hat - damit hat es in den vergangenen sieben Tagen im Bezirk 91 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Dennoch ist die Zahl viel zu hoch: "In erster Linie führen wir das auf die hochansteckende britische Virusmutation zurück, die uns im Bezirk stark zu schaffen macht", sagte Pansi.

Wie weit verbreitet diese Mutation im kleinen Bezirk im Südwesten Kärntens ist, haben auch die letzten Zahlen des Landes Kärnten gezeigt. Am Samstag wurden 70 neue B.1.1.7-Infektionen in Kärnten bestätigt. 23 davon, also fast genau ein Drittel, im Bezirk Hermagor, in dem lediglich 3,3 Prozent der Einwohner Kärntens wohnen.

In der Bezirkshauptmannschaft wollte man vor einer Entscheidung über schärfere Maßnahmen noch die aktuellen Inzidenz-Zahlen abwarten. Welche Maßnahmen das sein könnten, war vorerst noch unklar, sie sollen aber in Kraft treten, wenn sich keine Trendumkehr abzeichnet. Eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen hatte es bereits im Herbst in drei Gemeinden im Bezirk Hermagor gegeben. Und schon vergangene Woche wurde angeordnet, dass im Bezirk nicht nur die Kontaktpersonen der Kategorie 1, sondern auch jene der Kategorie 2 - also Kontaktpersonen mit Niedrig-Risiko-Exposition - verpflichtend getestet werden.