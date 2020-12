Corona: Vier Regionen in Italien werden zur gelben Zone herabgestuft

Beschluss von Gesundheitsminister Speranza aufgrund sinkenden Reproduktionswerts

In vielen Teilen Italiens hat sich die Corona-Situation allmählich verbessert und der Druck auf die Krankenhäuser ist zurückgegangen. Ab kommendem Sonntag werden die Lombardei, die von der Epidemie am stärksten betroffene Region des Landes, sowie die Regionen Piemont, Basilikata und Kalabrien zur gelben Zone herabgestuft, beschloss der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitagabend.

Damit können Geschäfte wieder öffnen und Lokale dürfen bis 18.00 Uhr offen halten. Am vergangenen Sonntag waren die bisher rot eingestuften Regionen Toskana, Kampanien sowie das Aostatal und die Provinz Bozen-Südtirol in eine weniger hohe Risikozone (orange) eingestuft worden. Insgesamt gibt es drei Corona-Risikostufen. In gelben Zonen gelten die geringsten Maßnahmen.

Um Fortschritte im Kampf gegen die zweite Virus-Welle nicht wieder zu gefährden, hat die Mitte-Links-Regierung in Rom für die Weihnachtszeit zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Jänner verschärfte Reisebeschränkungen für alle Bürger erlassen. Außerdem gelten weiterhin nächtliche Ausgangsverbote.

In fast allen italienischen Regionen ist in der vergangenen Woche die Reproduktionszahl auf 0,82 gesunken. "Die Epidemie bremst sich in mehreren Regionen Italiens ein", verlautete aus dem wissenschaftlichen Komitee CTS, das das Gesundheitsministerium berät.