Corona - Vier Todesfälle und 190 Neuinfektionen im Burgenland

99 Personen im Krankenhaus, zwölf auf Intensivstation

Im Burgenland sind seit Freitag vier Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 69 und 95 Jahren aus dem Bezirk Oberwart, eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See und eine 93-jährige Frau aus dem Bezirk Jennersdorf, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag mit.

Seit Freitag wurden 190 Neuinfektionen gemeldet, 195 Personen sind genesen. Aktuell sind im Burgenland 2.079 Personen infiziert. 99 Personen befinden sich mit einer Coronavirusinfektion im Spital, davon werden zwölf intensivmedizinisch betreut.