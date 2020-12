Corona - Vier Todesfälle und 61 Neuinfektionen im Burgenland

1.380 Personen infiziert - 2.146 in behördlicher Quarantäne

Im Burgenland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus vier Todesfälle zu beklagen: Eine 95-jährige Frau und ein 87-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart sowie eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg und ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See sind an oder mit Covid-19 gestorben, berichtete der Koordinationsstab am Dienstag. Seit Montag wurden 61 Neuinfektionen registriert, 129 Personen sind genesen.

Aktuell sind 1.380 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden bisher 7.534 Fälle bestätigt. Insgesamt 6.051 Personen sind bisher genesen. Im Spital werden 107 Patienten medizinisch betreut, davon sind 20 in intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der unter behördlicher Quarantäne stehenden Menschen ist um 53 auf 2.146 gesunken. Im Burgenland gibt es bisher 103 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.