13 Personen auf Intensivstationen

In Kärnten sind am Mittwoch vier neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Mit Stand 8.00 Uhr gab es 80 Neuinfektionen. 136 Infizierte wurden in einem Krankenhaus behandelt, 13 davon auf Intensivstationen. Insgesamt sind in Kärnten 542 Personen an oder mit dem Coronavirus verstorben.