Corona - Vier Todesfälle und 86 Neuinfektionen im Burgenland

Aktuell 1.310 Personen erkrankt

Im Burgenland wurden seit Freitag 86 Coronavirus-Neuinfektionen vermeldet. Die Zahl der Todesfälle im Bundesland kletterte um vier auf insgesamt 118, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag mit. Eine 93-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg, eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing, eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Jennersdorf und ein 80-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung verstarben im Zusammenhang mit Covid-19.

1.310 Personen galten als aktuell erkrankt, 22 weniger als am Vortag. Bisher verzeichnete das Burgenland insgesamt 7.994 positive Fälle, die Zahl der Genesenen kletterte um 104 auf 6.566. 91 Patienten wurden in Spitälern behandelt, sechs weniger als am Freitag. 16 an Covid-19 erkrankte Menschen befanden sich aktuell auf den Intensivstationen. 1830 Personen waren in behördlich angeordneter Quarantäne, 196 weniger als am Vortag.