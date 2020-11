Corona - Vier weitere Todesfälle in Spitälern in Niederösterreich

Personen im Alter von 80 bis 90 Jahren gestorben

Aus Niederösterreichs Spitälern sind am Sonntagvormittag vier weitere im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehende Todesfälle vermeldet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben ein 80-Jähriger und eine 90-Jährige in Mödling, ein 80-Jähriger in Scheibbs und ein 82-Jähriger in Gmünd. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg damit auf 270. Insgesamt 53 davon wurden seit Wochenbeginn beklagt.