Corona - Vietnam: Erste Fälle nach 90 Tagen - Flugverkehr eingestellt

Südostasiatisches Land bisher recht glimpflich durch Pandemie gekommen

Vietnam hat nach den ersten lokal übertragenen Corona-Fällen in fast 90 Tagen vorübergehend den kommerziellen Flugverkehr ins Land eingestellt. Rückführungsflüge, mit denen alte oder kranke Menschen zurück nach Vietnam gebracht werden sollen, dürften aber weiter durchgeführt werden, zitierte die Zeitung "VnExpress" am Dienstag die Regierung.

Am Montag war zum ersten Mal nach drei Monaten eine örtlich übertragene Neuinfektion bestätigt worden: In Ho-Chi-Minh-Stadt hatte sich ein Mann bei einem befreundeten Flugbegleiter angesteckt. Mittlerweile sind zwei weitere Menschen aus dem Umfeld positiv getestet worden.

In dem südostasiatischen Land hatte es im Juli und August eine zweite Welle in der Küstenstadt Da Nang gegeben. Dank strenger Maßnahmen wurde diese aber unter Kontrolle gebracht. Seither waren keine lokalen Fälle mehr verzeichnet worden. Vietnam ist bisher recht glimpflich durch die Pandemie gekommen. Es haben sich insgesamt 1.351 Menschen mit dem Virus infiziert, 35 sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.