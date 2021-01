102 Kinder und weitere Mitarbeiter in Quarantäne

Ein Kindergarten in Villach ist wegen neun positiv auf das Coronavirus getesteter Mitarbeiter geschlossen worden. Gerd Kurath vom Landespressedienst bestätigte auf APA-Anfrage am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung". 102 Kinder von 115 Kindern befinden sich in Quarantäne, lediglich 13 Kinder waren zur fraglichen Zeit nicht im Kindergarten. Auch die übrigen von insgesamt 19 Mitarbeitern wurden abgesondert.