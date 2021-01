Corona - Virus lässt die Tiroler Fasnacht erstummen

Viele Umzüge hätten aber 2021 ohnehin nicht stattgefunden

Das Coronavirus lässt eine in Tirol beliebte Tradition verstummen, denn die Durchführung der Fasnacht-Bräuche wird es heuer nicht geben. Zumal Menschenansammlungen und Körperkontakt bei diesen Veranstaltungen Programm sind. Doch viele Umzüge, die nur alle paar Jahre stattfinden, wären heuer ohnehin nicht geplant gewesen. Sehr wohl allerdings der große Muller- und Matschgererumzug in Innsbruck-Land, der heuer in Absam über die Bühne gegangen wäre.

Ein Datum für den Umzug habe man erst gar nicht fixiert, sagte der Obmann der Absamer Matschgerer, Andreas Lutz, im Gespräch mit der APA. Ein Jahr stecken die Vereine für gewöhnlich in die Vorbereitungszeit, allerspätestens im Oktober müsse der Umzug auf Schiene gebracht werden. Aber nachdem es bereits zu diesem Zeitpunkt nicht viel Hoffnung für die Fasnacht gab, hatte man erst gar keinen Termin gewählt. Als Trost habe man nun in Absam die aufgestellten Matschgererfiguren beleuchtet, um zumindest ein bisschen Fasnachts-Flair ins Dorf zu bringen. "Aber jeder hat einen Verdruss", brachte es der Obmann auf den Punkt. Wo und wann der Umzug im kommenden Jahr über die Bühne gehen kann, sei auch noch unklar, zumal eine Besprechung derzeit nicht möglich sei.

Ein Fixpunkt in der Tiroler Fasnacht ist auch das Axamer Wampelerreiten am Unsinnigen Donnerstag, der heuer am 11. Februar ist. Auf der Homepage des Vereins hieß es, es sei wegen der aktuellen Situation "noch nicht absehbar, wo und wie der Unsinnige Donnerstag 2021 stattfinden kann". Der "Unsinnige" fällt immerhin in die Zeit nach dem dritten Lockdown.

Nicht im Kalenderjahr 2021 geplant waren einige bekannte Umzüge. Darunter das Imster Schemenlaufen, das erst wieder 2024 stattfinden wird. Das Nassereither Schellerlaufen und das Fisser Blochziehen sind für 2022 vorgesehen, und das Telferschleicherlaufen wird erst im Jahr 2025 wieder für Furore sorgen.