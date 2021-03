Corona - Von 2.400 Tests in Mayrhofen bisher 26 positiv

Entspricht 1,08 Prozent

Bei den seit Freitag in Mayrhofen im Tiroler Zillertal im Zuge der Ausreisetestkontrollen durchgeführten PCR-Testungen waren von bisher 2.408 vorliegenden Ergebnissen 26 positiv. Dies entspreche 1,08 Prozent aller Testungen in der Gemeinde, teilte das Land am Montagabend mit. Bei diesen Proben lag vorerst für acht Fälle ein konkreter Verdacht auf die südafrikanische Virusmutation vor. Alle positiven Testergebnisse werden auf eine mögliche Mutation untersucht.

Insgesamt galten in der Gemeinde Mayrhofen aktuell 35 Personen, bei welchen ein Verdacht auf die südafrikanische Virusvariante vorlag, als aktiv positiv. Die Kontaktpersonennachverfolgung laufe auf Basis der strengen Kriterien im Bezirk Schwaz auf Hochtouren, teilte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes, mit. Bezirkshauptmann Michael Brandl appellierte an die rund 3.900 Einwohner Mayrhofens, sich auch ein zweites Mal testen zu lassen.

"Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich in Tirol die Zahl der aktiv Positiven mit Verdacht auf die südafrikanische Virusvariante seit Anfang Februar von 193 auf 89 mehr als halbiert hat", so Rizzoli. Zudem zeige sich im Zeitverlauf, dass immer mehr Personen - in der vergangenen Woche waren es 86 Prozent - einer Quelle zuordnen lassen, hieß es. Seit dem Start der Massentests im Bezirk Schwaz mit 5. Februar wurden insgesamt rund 65.000 Tests durchgeführt.