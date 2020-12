Corona -Vorarlberg bietet kostenlose Antigen-Tests vor Weihnachten an

Für Menschen, die Angehörige aus Risikogruppen besuchen wollen - Ab 26. Dezember dauerhaft kostenlose Antigen-Tests

Das Land Vorarlberg bietet am 23. und 24. Dezember kostenlose Antigen-Tests an für Menschen ohne Symptome, die Angehörige aus einer Risikogruppe besuchen wollen. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) appellierte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch an die Bevölkerung, das Angebot anzunehmen, ein negatives Testergebnis aber nicht als "Freibrief" zu betrachten. Ab 26. Dezember wird in Dornbirn dauerhaft eine kostenlose Antigen-Teststraße eingerichtet.

Für die Tests vor Weihnachten stehen Teststraßen in den Städten Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz bereit, im Bregenzerwald und im Kleinwalsertal übernehmen niedergelassene Ärzte die Testungen. Die Abwicklung läuft wie bei den Massentests Anfang Dezember, Anmeldungen sind ab Mittwochabend über die Homepage des Landes möglich und sollten möglichst bis Sonntag erfolgen, damit der Bedarf abgeschätzt werden kann. Das Testergebnis wird an die angegebene Handynummer gesendet, wer ein positives Ergebnis erhält, wird gebeten, sich unmittelbar wieder zur Teststation zu begeben, damit das Ergebnis per PCR-Test verifiziert werden kann.

Dutzende Ärzte hätten sich bereit erklärt, das Testangebot ehrenamtlich zu unterstützen, bedankte sich Rüscher. Sie appellierte an alle, die sich testen lassen, sich auch durch ein - potenziell falsch - negatives Testergebnis nicht zu leichtsinnigem Verhalten verführen zu lassen und auf Abstand zu achten bzw. Maske zu tragen. An den Besuchsregelungen in Krankenhäusern und Altersheimen sowie den anderen geltenden Regeln ändere das Testangebot nichts. Die Testungen sind für symptomlose Personen gedacht, alle anderen sind aufgefordert, sich wie bisher telefonisch an einen Arzt oder die Hotline 1450 zu wenden.

(S E R V I C E - Anmeldung unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet oder Tel. 0810 810 600)