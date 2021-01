Corona - Vorarlberg für "Eintrittstest" bei ausländischen Gästen

Damit könnte Urlaubern eine fünftägige Quarantäne erspart bleiben

Vorarlbergs Tourismuslandesrat Christian Gantner (ÖVP) hat sich am Dienstag für Eintrittstestungen von aus dem Ausland einreisenden Gästen ausgesprochen. "Ausländische Urlaubsgäste, die einen negativen Test vorlegen, müssen von der fünftägigen Quarantäne ausgenommen werden", forderte er. Den verbleibenden Teil der Wintersaison könne die Tourismusbranche nur dann erfolgreich bestreiten, "wenn wir auch ausländische Gäste zu uns ins Land lassen", so Gantner.

Zuvor hatte Markus Kegele, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, Alarm geschlagen: Die faktischen Grenzschließungen bedeuteten für den Vorarlberger Tourismus einen Ausfall von über 90 Prozent der Nächtigungen. "Die Krise in unserer Branche ist erst bewältigt, wenn die Grenzen aufgehen und wir wieder Gäste aus dem Ausland empfangen können", unterstrich er. Bis zu diesem Zeitpunkt gebe es in Vorarlberg de facto keinen Tourismus mehr.