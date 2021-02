Corona - Vorarlberg meldete 31 Neuinfektionen

Keine weiteren Todesfälle - 13 Personen auf Intensivstationen

In Vorarlberg sind am Donnerstag 31 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Ihnen standen laut Dashboard des Landes Vorarlberg 46 Genesungen gegenüber, damit nahm die Zahl der Infizierten leicht um 15 Fälle ab. Derzeit gelten 458 Personen als aktiv positiv. Weitere Todesfälle waren nach Angaben der Krankenhausbetriebsgesellschaft am Freitag keine zu beklagen, damit blieb die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit der Pandemie bei 269.

Am Donnerstag wurden fünf Personen neu mit Corona-Symptomen in eine Vorarlberger Spital aufgenommen. 31 Patienten wurden stationär betreut. 13 Corona-Patienten mussten am Freitag auf der Intensivstation behandelt werden, weitere 24 Intensivbetten waren mit Nicht-Covid-Patienten belegt. Damit standen noch 15 Intensivbetten für alle Patienten zur Verfügung. Fünf Corona-Patienten wurden aus dem Spital entlassen. Zehn Krankenhausmitarbeiter seien derzeit positiv auf Corona getestet, acht weitere seien in Quarantäne.

Mit 50 aktiven Fällen war Vorarlbergs größte Stadt Dornbirn weiter Spitzenreiter. 33 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.