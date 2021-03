Corona - Vorarlberg mit 77 Neuinfektionen

Derzeit sind 469 Personen positiv auf das Coronavirus getestet

In Vorarlberg sind am Donnerstag 77 Corona-Infektionen neu registriert worden. Ihnen standen 32 Genesungen gegenüber. Damit stiegen die Fallzahlen erneut an, derzeit sind 469 Personen aktiv positiv getestet, wie aus dem Dashboard des Landes hervorgeht. Weitere Tote hatte Vorarlberg vorerst nicht zu beklagen, die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit der Pandemie blieb bei 276.

Nach Angaben der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) mussten am Freitag vier Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut werden, zwei weniger als gestern. Noch zwölf der insgesamt 52 Intensivbetten waren damit am Freitag für alle Patientengruppen verfügbar. Ein Corona-Patient wurde neu stationär aufgenommen, zwei Coronakranke konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Insgesamt wurden 27 Corona-Patienten stationär betreut. Fünf Spitalmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, fünf weitere seien zudem in Quarantäne.

Die Stadt Dornbirn blieb mit 62 Infizierten weiter Spitzenreiter unter den Vorarlberger Kommunen, gefolgt von Feldkirch (38), Bregenz (34) und Lustenau (33).