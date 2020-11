Corona - Vorarlberg sieht Einkaufsfahrten ins Ausland als verboten an

Am Wochenende werden Schwerpunktkontrollen durchgeführt

Das Land Vorarlberg hat am Freitag seinen Bürgern dringend von Einkaufstouren ins benachbarte Ausland abgeraten. Personen, die in die Schweiz, nach Liechtenstein oder Deutschland fahren, um dort etwa Elektrogeräte, Schmuck oder Spielzeug zu kaufen oder zum Friseur zu gehen, würden sich strafbar machen, erklärte Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) in einer Aussendung. An den Wochenenden werde es Schwerpunktkontrollen geben.

Die Durchführung von Einkäufen abseits der Abdeckung der notwendigen Grundbedürfnisse des persönlichen Lebens fielen nicht unter Ausnahmen der Ausgangsregelungen nach der Covid-19-Notmaßnahmenverordnung des Bundes, stellte Gantner fest. "Die geltenden Ausgangsbeschränkungen in unserem Land enden nicht an der Staatsgrenze", so der Landesrat. Auch seien Besuche von Bars, Diskotheken und Gastronomiebetrieben in den Nachbarländern nicht erlaubt. "Solche Verstöße gegen die Ausgangsregelungen sind nicht nur ein Schlag gegen die heimischen Gastronomie- und Tourismusbetriebe, sondern gefährden die Gesundheit aller", so Gantner.

Gesundheitsbehörden und Polizei würden bereits regulär Kontrollen der Quarantäne- und Ausgangsbestimmungen durchführen. Im Hinblick auf grenzüberschreitende Einkaufstouren und die Kundenanzahl in Einkaufsbereichen werde man speziell an den Wochenenden im Rahmen von Schwerpunktkontrollen ein Auge haben.

Gantner wies auch darauf hin, dass die moderaten Einreisebestimmungen für Personen aus Österreich bzw. Vorarlberg nur durch intensive Verhandlungen erreicht worden seien. Durch illegale Einkaufstouren könnten sich die Nachbarländer veranlasst sehen, die Einreisebestimmungen zu verschärfen.