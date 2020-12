Corona - Vorarlberg verlängert Einkaufszeiten an Advent-Samstagen

Verordnung des Landeshauptmanns: Geschäfte dürfen an kommenden Samstagen bis 19.00 Uhr geöffnet halten

Der Vorarlberger Handel darf an den kommenden beiden Samstagen, also am 12. und 19. Dezember, bis 19.00 Uhr geöffnet halten. Das verfügte am Freitag Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) per Verordnung. Er folge damit einem entsprechenden Ersuchen des Wirtschaftsministeriums, hieß es.

"Die Maßnahme dient dazu, größere Kundenansammlungen in den Geschäften zu vermeiden und dass Abstände aufgrund der besseren Verteilung der Kundenströme einfacher eingehalten werden können", begründete Wallner den Schritt. Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP) ergänzte, die längere Öffnungszeit an den traditionell starken Samstagen solle den Umsatzausfall während des Lockdowns etwas abfedern. Der zweite Lockdown bis 6. Dezember habe den Handel schwer getroffen. Die Sozialpartner einigten sich darum darauf, den Handelsbetrieben zu ermöglichen, nun wenigstens die verbleibende Vorweihnachtszeit durch eine Erweiterung der Öffnungszeit umfassender zu nutzen.