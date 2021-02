Corona - Vorarlberg wegen Direktvergabe von Tests angezeigt

Land vergab Covid-Testungen ohne Ausschreibung an das Rote Kreuz - Privater Testanbieter sieht sich benachteiligt und brachte Anzeige ein

Weil das Land Vorarlberg die Gratis-Covid-Testungen direkt an das Rote Kreuz vergeben hat, hat der private Testanbieter AMZ nun bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Anzeige eingebracht. Die Behörde bestätigte einen entsprechenden Bericht der wirtschaftspresseagentur.com. Man habe den Fall zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Feldkirch weitergeleitet, so die Behörde am Freitag zur APA.

Mit der Direktvergabe seien sämtliche gesetzlichen Grundlagen zu Ausschreibungen verletzt worden, argumentierte AMZ-Anwalt Manuel Dietrich die Anzeige. Als Verdächtige genannt werden laut Medienberichten Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP), Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher, Gesundheit-Abteilungsleiter Harald Kraft und Rotkreuz-Coronakoordinator Roland Gozzi. Die Nachfrage nach kostenlosen Antigentests stieg in Vorarlberg stark an, daher wurde das Testangebot Anfang des Jahres massiv ausgeweitet. Man habe dem Land im Jänner 2021 eine Zusammenarbeit zu gleichen Konditionen wie das Rote Kreuz angeboten, was aber abgelehnt worden sei, so die AMZ Arbeitsmedizinisches Zentrum für Industrie, Handel und Gewerbe GmbH, die in Röthis (Bezirk Feldkirch), Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) und in Wien private Teststationen betreibt.

Man könne nicht akzeptieren, dass das Land Vorarlberg zehn Monate nach Ausbruch der Pandemie solche Aufträge direkt vergebe. "Man hat ohne Einholung anderer Angebote und trotz der Zusicherung des AMZ, dass es zu den gleichen Bedingungen arbeiten könne, und trotz der erheblichen Mehrkosten für die Schaffung weiterer Rot-Kreuz-Standorte diese Aufträge direkt an das Rote Kreuz vergeben", so der AMZ-Anwalt. Ebenfalls beanstandet werden soll in der Anzeige, dass das Land durch einen Boykott von Gratistests in Apotheken "aus parteipolitischen Gründen zur Förderung landesnaher Organisationen" bereits vorhandene Testangebote "völlig bewusst" nicht in Anspruch genommen habe.

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) berief sich gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" auf die Möglichkeit einer Direktvergabe in unvorhersehbaren Notsituationen, nun soll es aber eine Ausschreibung geben. Das Land Vorarlberg kündigte für Freitagnachmittag eine Stellungnahme an.