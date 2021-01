Corona - Vorarlberg weitet Einreise-Kontrollen aus

Landesrat Gantner: Man muss im gesamten Landesgebiet jederzeit mit einer Polizeikontrolle rechnen

Das Land Vorarlberg will die Corona-Einreisekontrollen an den Grenzübergängen und auch im Binnenland verschärfen. Für das Wochenende kündigte Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) Schwerpunktkontrollen der Polizei im Bereich der größeren Einkaufszentren an. Seit 19. Dezember seien an den Grenzübergängen rund 130.000 Kontrollen durchgeführt worden, dabei habe man in 6.570 Fällen die Einreise verweigert, sagte Gantner.

Den Angaben des Landesrats zufolge kontrolliert die Polizei im Auftrag der Gesundheitsbehörden an den größeren Grenzübergängen zur Schweiz, zu Liechtenstein und zu Deutschland. "Darüber hinaus kommen mehrere mobile Streifen der Polizei im Grenzraum und im Binnenland zum Einsatz, um die Einhaltung der geltenden Corona-Einreisebestimmungen zu kontrollieren", sagte Gantner. Damit müsse man im gesamten Landesgebiet jederzeit mit einer Polizeikontrolle rechnen.

Im Hinblick auf die weitere Eindämmung der Infektionsentwicklung rief Gantner dazu auf, die Einreiseregelungen sowie die Covid-19-Notmaßnahmen konsequent einzuhalten. "Die Einreise nach Österreich ausschließlich für Einkaufs- und Tankfahrten ist nicht gestattet", stellte der Landesrat fest.