Corona: Vorarlberg will gesamte Gastronomie öffnen

Auch Skihütten könnten aufsperren - Jugendmusik-Kapellen als Beispiel für Kulturöffnung

Die Corona-Öffnung in Vorarlberg wird einigermaßen weitgehend sein. Wie Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in oe24.tv kundtat, wird in seinem Land mit Mitte des Monats die Gastronomie auch indoor öffnen. Skihütten könnten in der ausklingenden Saison ebenfalls aufmachen, aber nicht mit klassischem Apres Ski.

Schritte will Wallner vor allem im Sinne der Jugend setzen, auch im Kulturbereich. Dabei verwies er drauf, dass Jugendliche ja in den Schulen regelmäßig getestet werden. So könnte er sich sogar vorstellen, dass Jugendmusik-Gruppen wieder zusammenkommen.