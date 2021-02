Corona - Vorarlberg will Gratis-Testmöglichkeiten massiv ausbauen

In Aussicht gestellte Lockerungsschritte hätten zu einer deutlich verstärkten Nachfrage geführt

Das Land Vorarlberg will das Angebot der kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten massiv aufstocken. Die in Aussicht gestellten Lockerungsschritte hätten zu einer deutlich verstärkten Nachfrage nach Gratis-Testmöglichkeiten geführt, informierte am Mittwoch Landesrat Christian Gantner (ÖVP). Die Vorbereitungen zum beträchtlichen Ausbau der Kapazitäten an den bisherigen Test-Standorten seien bereits im Gange, so Gantner.

Der Landesrat zeigte sich überzeugt, bis zum Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Bestimmungen ein breites Testangebot bereitstellen zu können. "Das Ziel ist, dass dieses Angebot bis Anfang der nächsten Woche steht", unterstrich Gantner.

Wie Gantner betonte, sollen nicht nur die Öffnungszeiten an den bestehenden Teststationen verlängert, vielmehr gehe es auch um den Aufbau zusätzlicher Teststationen. So werde eine Verdoppelung der wöchentlichen Testkapazitäten angestrebt. Aktuell hat das Land sieben permanente Teststationen eingerichtet, eine in jeder der vier Bezirkshauptstädte sowie in den Talschaften Bregenzerwald, Montafon und Kleinwalsertal.