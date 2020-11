Corona - Vorsitzender der tschechischen Bischöfe infiziert

Verlauf von Covid-19-Erkrankung beim Olmützer Erzbischof Graubner nach Kirchenangaben bisher "standardmäßig und ohne Komplikationen"

Der Vorsitzende der Tschechischen Bischofskonferenz, Erzbischof Jan Graubner (72), hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Erzbischof von Olmütz (Olomouc) sei am Mittwoch positiv auf das Virus getestet worden, nachdem kurz davor eine Covid-19-Erkrankung im Kreis enger Mitarbeiter aufgetreten war, teilte die Bischofskonferenz in Prag laut Kathpress mit.

Graubners Erkrankung verlaufe bisher "standardmäßig und ohne Komplikationen", und der Erzbischof befinde sich in häuslicher Pflege, hieß es in einem kurzen Kommunique. Gerüchte über eine Einlieferung in ein Krankenhaus entsprächen nicht der Wahrheit. Der Olmützer Erzbischof drücke allen, die für ihn beten und an seinem Gesundheitszustand Interesse bekunden, seinen aufrichtigen Dank aus und sei mit ihnen im Gebet verbunden.

Graubner ist seit 1992 Erzbischof von Olmütz. Im vergangenen Frühjahr wählten ihn die tschechischen Bischöfe in der Nachfolge des Prager Kardinals Dominik Duka als Vorsitzenden an die Spitze der Bischofskonferenz.